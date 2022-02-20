4113 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 20 февраля. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 208 363 человек.

Выздоровели 153 236 человек (+10 904). Умерли 9238 человек (+21, из которых 20 — от ковид, один — по иным причинам).

По состоянию на 20 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2780 человек.

Количество тяжелобольных — 496, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 164.