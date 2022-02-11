4616 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

4616 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших составляет 168 241.

Выздоровели 118 759 человек (+1699). Умерли 9057 человек (+22, все от COVID-19).

По состоянию на 11 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2505 человек.

Количество тяжелобольных — 392, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 144. Минздравом края развёрнуто 3290 коек, из них 558 свободны.