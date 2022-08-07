49 детей в Алтайском крае заболели сибирским клещевым тифом

В Алтайском крае сибирский клещевой тиф выявили у 49 детей в возрасте до 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей в возрасте до 14 лет, а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трёх детей», — говорится в сообщении.

Также в крае комиссионно подтвердили пять случаев клещевого энцефалита. В стационарах с подозрением на инфекцию находятся восемь больных.

В ведомстве также отметили, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 88 жителей региона. С начала эпидсезона, 3 апреля, в местные поликлиники с жалобами на укусы обратились 8 704 человека, в том числе 2 391 ребёнок в возрасте до 14 лет.

«В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года», — предупредили в Роспотребнадзоре.