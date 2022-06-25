647 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 647 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 7195 человек из 68 районов, из них 2090 детей в возрасте до 14 лет.

«В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2518 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 449 детей. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение», — говорится в сообщении.

При выезде на природу специалисты рекомендуют носить защитную одежду, регулярно осматривать себя и применять репелленты.