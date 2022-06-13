759 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 759 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«С начала сезона активности клещей (3 апреля 2022 года) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратился 5820 человек из 68 районов Алтайского края, из них 1759 детей в возрасте до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 1888 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 367 детей», — говорится в сообщении.

На стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся восемь взрослых жителя края, добавили в ведомстве.

Из-за высокой активности этих членистоногих специалисты Роспотребнадзора рекомендуют воздержаться от вылазок на природу.

«Если избежать выезда на природу не получается, необходимо строго следовать следующим правилам профилактики: носить защитную одежду, проводить регулярные осмотры, применять репелленты», — подчеркнули в управлении.