Алтайский край оказался среди регионов-антилидеров по активности клещей

Только за минувшую неделю в регионе от укусов этих членистоногих пострадали почти 1,1 тыс. человек

15 мая 2022, 07:35, Никита Черников

Алтайский край оказался одним из российских регионов, в которых чаще всего после укусов клещей обращаются за помощью к медикам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.

Кроме того, в этот список вошли Кемеровская, Свердловская, Тюменская, Томская и Иркутская области, а также Приморский край. Как отмечают в ведомстве, количество обращений в медорганизации пострадавших от членистоногих в этом году превышает среднемноголетние значения на 10%.

По данным алтайского краевого управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в регионе от присасывания клещей пострадало 1089 жителей. Всего с начала эпидсезона в поликлиники с жалобами на присасывание обратилось 2383 человека из 68 районов, в том числе 797 детей в возрасте до 14 лет.

«С начала эпидсезона зарегистрировано 99 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 24 детей в возрасте до 14 лет, а также семь случаев с подозрением на заболевание клещевым боррелиозом. На сегодняшний день на стационарном лечении с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом находятся три взрослых жителя края», — говорится в сообщении.

От клещей в регионе уже обработали 1373 га территорий баз отдыха, санаториев, кладбищ и других мест. Обработка также продолжается в парках, скверах и зелёных зонах Барнаула.

В связи с высоким ростом численности и активности клещей специалисты рекомендуют воздержаться от выездов на природу.

Ранее amic.ru рассказал, как защитить себя от укуса клещей.

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