Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств

Алтайский край стал первым среди российских регионов по числу людей, которым поставили психиатрический диагноз в 2021 году, пишет «Абзац» со ссылкой на данные Минздрава.

По данным ведомства, в крае за прошлый год расстройства психики и поведения выявили у 632,7 жителя на 100 тысяч населения.

Тройку по этому показателю замкнули Карелия (567,6 человека на 100 тысяч населения) и Архангельская область (561,5). Минимум таких диагнозов поставили в Севастополе (59,6), Тыве (82,6) и Брянской области (84,4).

В среднем по стране психические заболевания в 2021 году выявили у 293,9 жителя на 100 тысяч населения. Всего в России расстройствами психики страдают 3,86 млн человек, причём у 429,6 тысячи людей такие недуги обнаружили впервые.

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