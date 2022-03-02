Амбициозный план. В Алтайском крае потратят 1,4 миллиарда, чтобы найти врачей

Власти Алтайского края потратят около 1,4 миллиарда рублей в ближайшие три года, чтобы наконец решить кадровую проблему в медицине и полностью укомплектовать региональные медучреждения. Сегодня краю не хватает около 30% врачей и специалистов среднего медицинского звена. Чтобы привлечь выпускников медуниверситетов на работу в государственные поликлиники и больницы, региональные власти готовы дополнительно платить медикам ежемесячные пособия. И это ещё не все. О том, как в регионе намерены решить проблемный вопрос, на заседании правительства Алтайского края 2 марта рассказал глава Минздрава Дмитрий Попов.

Уезжают в Москву и другие регионы Сибири

По данным за 2020 год, укомплектованность медперсоналом в Сибири составляет около 80%. В Алтайском крае этот показатель чуть ниже — 74%. Всего в медицинских организациях края в настоящий момент работают 8269 врачей и 21 851 работник среднего медицинского звена. Как сообщил Дмитрий Попов, региону не хватает 853 врача и 1920 медработников. Большой дефицит фельдшеров и специалистов первичной помощи: недостача 278 участковых терапевтов и 116 педиатров.

В частных клиниках региона, по словам министра, трудятся 1403 врача и 2043 медицинских работника. Однако значительная часть выпускников Алтайского государственного медицинского университета в последние годы уехали из края из-за маленькой заработной платы. Сейчас они работают в Москве и соседних регионах Сибири.

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Чтобы решить проблему с кадрами, в Минздраве разработали масштабный план. Во-первых, в АГМУ хотят в три раза увеличить количество абитуриентов по целевому направлению: с 92 до 242 человек. Для этого из краевого бюджета на обучение студентов будут выделять ежегодно более 200 миллионов рублей. Предполагается, что после обучения «целевики» отправятся работать в муниципальные поликлиники и больницы.

«Это позволит студенту сразу понять: куда он после учёбы приедет, какую зарплату будет получать, как государство ему поможет. Мы предлагаем на целевой формат обучения приглашать и фармацевтов, которые будут работать в государственных аптеках. Уверены, что это будет очень эффективная мера», — пояснил Дмитрий Попов.

Во-вторых, Министерство здравоохранения намерено пригласить специалистов из других регионов страны. Тех, что имеют медицинское образование, но не работают по специальности. Таких врачей планируют за счёт государства отправить на курсы повышения квалификации. По словам Дмитрия Попова, уже 150 человек заявили о желании вернуться в профессию и переехать в Алтайский край.

Вторая зарплата для молодых специалистов

Власти собираются поддержать и студентов-медиков, обучающихся на платной основе. Им планируют из бюджета компенсировать затраты на обучение. Условие одно: после получения диплома выходить на работу в государственные учреждения. Таким образом, в Минздраве к 2024 году хотят привлечь дополнительно на работу 700 выпускников-«платников». Объём финансирования этой программы составит 211 миллионов рублей. Дмитрий Попов назвал эту меру одной из самых необходимых для медицины края: по статистике, только 10% выпускников, учившихся за деньги, устраиваются в алтайские государственные медучреждения, а остальные идут в частную медицину или уезжают в другие регионы.

Кроме того, региональный Минздрав намерен серьёзно поддержать и молодых выпускников, дополнительно выплачивая им фактически вторую зарплату. В первый год работы после вуза молодым специалистам будут дополнительно выплачивать шесть тысяч рублей в месяц, во второй — девять тысяч, в третий — 15 тысяч. Молодые участковые терапевты дополнительно получат в первый год работы 9 тысяч рублей в месяц, во второй год — 13,5 тысячи, а в третий — 22,5 тысячи рублей. Только на эти цели понадобится около 400 миллионов рублей. В медицинских учреждениях края, по словам Дмитрия Попова, введут институт наставничества. Опытным врачам, которые возьмут под опеку молодого специалиста, будут доплачивать по тысяче рублей в месяц.

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«Все эти меры будут эффективны для привлечения молодых специалистов в районы региона. Общая сумма финансирования программы для привлечения медицинских кадров в Алтайском крае составит 1,4 миллиарда рублей. Рассчитана программа до конца 2024 года. Это позволит всего за три года в учреждения региона привлечь дополнительно 632 врача и 1116 медработников. План очень амбициозен. Благодаря ему обеспечим медицинской помощью всех жителей Алтайского края», — завершил свой отчёт Дмитрий Попов.



Деньги на здравоохранение есть

После доклада ни у кого к министру вопросов не возникло. Члены правительства план одобрили. Вице-губернатор региона Данил Ситников отметил, что мероприятия будут обеспечены деньгами на 100%, а средства на реализацию выделят из разных источников. Спикер АКЗС Александр Романенко добавил, что краевые депутаты, несмотря на различные политические взгляды, поддержат будущую корректировку бюджета ради решения проблемы с медицинскими кадрами.

У губернатора края Виктора Томенко также не было вопросов к амбициозным планам регионального Минздрава, хотя ещё полгода назад на заседании правительства, посвящённом нехватке кадров в отрасли, он критиковал Дмитрия Попова.

«Учитывая работу системы здравоохранения края в экстремальном режиме последние два года, ни у кого нет сомнения в том, что положение дел в государственных учреждениях определяет общий уровень нашей жизни. Другие частные организации должны работать, но базу формирует именно государственная система здравоохранения. Сама жизнь нам это демонстрирует. За всем этим стоят люди, которые оказывают медицинскую помощь», — заключил Виктор Томенко.