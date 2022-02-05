Барнаульцы пожаловались на огромные очереди на ПЦР-тестирование в поликлинике

Барнаульцы пожаловались на огромную очередь на ПЦР-тестирование в поликлинике № 12. Согласно видео, которое опубликовали в сообществе barnaul.insta, в закрытом помещении собираются десятки людей, которые пытаются сдать анализ.

“Как кильки в банке набиты. При входе написано: “Соблюдайте дистанцию”. Работает один кабинет”, — сказал автор видеозаписи.

В комментариях горожане добавили, что такая ситуация наблюдается почти во всех медучреждениях краевой столицы, а другие пишут, что врачи на дом почти не приходят. Отметим, что в последние дни в Алтайском крае наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19, что привело к перегрузке поликлиник.