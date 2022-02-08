Барнаулец пожаловался, что его отказались ревакцинировать, поскольку он не привёл друга

Житель Барнаула рассказал, что в поликлинике № 14 на Павловском тракте врачи отказались ревакцинировать его приятеля, поскольку он должен был привести с собой ещё одного человека. Об этом пишет “Чёрное и Белое Барнаул”.

По словам горожанина, врачи выдвинули следующие условия. Для ревакцинации двухкомпонентным “Спутником V” нужно было взять с собой одного компаньона. А для однокомпонентного “Спутника Лайт” требовалось привести целых пять человек.