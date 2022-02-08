Барнаулец пожаловался, что его отказались ревакцинировать, поскольку он не привёл друга
Для ревакцинации двухкомпонентным “Спутником V” нужно было взять с собой одного компаньона
8 февраля 2022, 19:27
Житель Барнаула рассказал, что в поликлинике № 14 на Павловском тракте врачи отказались ревакцинировать его приятеля, поскольку он должен был привести с собой ещё одного человека. Об этом пишет “Чёрное и Белое Барнаул”.
По словам горожанина, врачи выдвинули следующие условия. Для ревакцинации двухкомпонентным “Спутником V” нужно было взять с собой одного компаньона. А для однокомпонентного “Спутника Лайт” требовалось привести целых пять человек.
“Где их искать? Бегать по поликлинике? Или группу в WhatsApp создать и искать попутчиков? Ставить вакцину и оставлять остатки в ампуле для следующего человека теперь нельзя!” — написал барнаулец.
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