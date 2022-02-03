Барнаульские первоклассники в феврале раньше времени уйдут на дополнительные каникулы

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом первоклассников в барнаульских школах отправят на дополнительные каникулы раньше. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

“В 21 образовательной организации каникулы для первоклассников начнутся с 7 и продлятся до 13 февраля. В 63 школах — с 14 по 20 февраля”, — сказано в сообщении.

В то время, пока дети будут отдыхать, в кабинетах проведут уборку и дезинфекцию.

Всего в школах Барнаула на данный момент обучаются более 10 тысяч первоклассников.

Ранее сообщалось, что доля детей от общего числа заражённых коронавирусом в России растёт. 97% из них лечатся амбулаторно.