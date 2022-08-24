«Без КАИП никуда». Какие больницы построят и отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году?

До конца года в Новоалтайске появится новая детская стоматология, а в двух районах Алтайского края построят по поликлинике. Кроме того, Павловская ЦРБ совсем скоро получит новое инфекционное отделение. Все эти проекты строят по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП), рассказал amic.ru министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, без средств из регионального бюджета строить и реконструировать медучреждения каждый год было бы невозможно.

О том, какие больницы построят и отремонтируют к концу 2022 года по краевой программе, — в материале amic.ru.

Комплексная стоматология для детей

К концу 2022 года в Новоалтайске завершится строительство филиала краевой детской стоматологической поликлиники в Новоалтайске. На объект выделили 58 млн рублей из краевого бюджета. Работы уже на финальном этапе, рассказала главврач медучреждения Наталья Шапрова.

По её словам, Новоалтайск давно нуждался в детской стоматологии. Пока жителям приходится возить детей на лечение в Барнаул. И краевой Минздрав, и губернатор региона идею открытия филиала поддержали.

«Не было комплексного подхода. Такого, чтобы ребёнку все необходимые процедуры можно было сделать в одном месте. Родители были вынуждены ездить в Барнаул. Я сама сидела на приёме и об этой проблеме хорошо знаю. Когда в 2019 году я стала главврачом, почти сразу выступила с инициативой открыть филиал. Министр здравоохранения и губернатор идею поддержали. Я сама выбирала подходящее здание, делала медицинское задание. Затем всё это одобрили и запустили в проект. И вот теперь мы на финальной стадии. Проделана колоссальная работа», — рассказала руководитель медучреждения.

По словам Шапровой, филиал, скорее всего, начнёт работать в первой половине 2023 года. После завершения строительства ещё нужно будет закупить необходимое оборудование и пройти лицензирование. Если эти вопросы удастся решить быстро, медучреждение начнёт работу ещё раньше — в конце 2022 года.

В прошлом году капитально отремонтировали и главное здание детской стоматологической поликлиники на ул. Деповской в Барнауле. Подвал пятиэтажки, где располагается медучреждение, был в ужасном состоянии, подчеркнула Шапрова. Там полностью заменили вентиляцию, канализацию, системы отопления и водоснабжения. Деньги на ремонт тоже выделили по КАИП.

Наталья Шапрова и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: Минздрав Алтайского края

Что ещё построят?

К концу года новый корпус получит и Павловская ЦРБ. В здании расположится инфекционный корпус, где будут принимать пациентов из Павловского, Ребрихинского и Шелаболихинского районов.

Строительство «инфекционки», в которой ЦРБ нуждалась много лет, началось летом 2021 года. Объект обошёлся 192,2 млн рублей, средства выделили из краевого бюджета. Виктор Томенко называл этот проект в числе главных, когда говорил о планах по развитию медицины на 2022 год.

«Ежегодно в регионе вводятся новые медицинские объекты, закупается оборудование, обновляется автомобильный парк отделений скорой и неотложной помощи. Эта работа в крае продолжится и в 2022 году. В планах — завершение строительства поликлиник в райцентрах Советское и Алтайское, инфекционного корпуса Павловской ЦРБ, поликлиники в Барнауле», — говорил губернатор.

Строительство поликлиник в Алтайском и Советском, которое упомянул глава региона, тоже идёт по плану. Объекты будут сданы к концу 2022 года. Так же, как и новый корпус 14-й поликлиники в Барнауле. Федеральных средств, выделенных на проект, оказалось недостаточно, поэтому его завершают при поддержке краевого бюджета.

Фото: Минздрав Алтайского края

«Палочка-выручалочка»

Это далеко не все объекты, которые финансируются по КАИП. Благодаря программе во множестве медучреждений края ежегодно проводят ремонт и реконструкцию, рассказал алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, без региональной поддержки завершить многие проекты было бы почти невозможно.

«Без КАИП мы никуда, это наша палочка-выручалочка. Все проекты, которые не покрывает федеральный бюджет, мы реализуем на краевые деньги. Также случается, что федеральных средств на большой проект нам не хватает. Тогда с помощью краевой программы мы добавляем деньги и завершаем работы. Поэтому у нас нет недостроев и „незавершёнки“. КАИП позволяет любой объект ввести в эксплуатацию и доукомплектовать», — объяснил министр.

Огромный плюс программы Попов видит в том, что краевые деньги можно активно «перемещать» с объекта на объект по решению губернатора. Благодаря этому Минздрав может расставлять приоритеты и в первую очередь «закрывать» самые острые инфраструктурные вопросы.

Всего на объекты здравоохранения в 2022 году по краевой адресной инвестиционной программе запланировано 4,6 млрд рублей. Сумма увеличивается ежегодно: за последние пять лет объём всех средств по КАИП вырос в три раза.