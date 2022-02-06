Более 180 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали в России
По суточному приросту Санкт-Петербург обогнал столичный регион
6 февраля 2022, 11:58
180 071 новый случай коронавируса выявили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 12 810 118.
Наибольший прирост отмечается в Санкт-Петербурге (+21 448), Москве (+18 856) и Московской области (+10 443).
Выздоровели 59 583 человека, общее число вылечившихся достигло 10 569 271. Умер ещё 661 пациент, всего за время пандемии скончались 355 414 человек.
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