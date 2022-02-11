Более 200 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России за минувшие сутки выявили 203 949 новых случаев COVID-19 — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 13 731 394.

На первом месте по приросту заболевших оказался Санкт-Петербург (22 070 человек), на втором — Москва (18 541), на третьем — Московская область (8967).

Госпитализировали 19 291 человека. Выписаны 112 236 пациентов (11 021 633 всего), скончалось ещё 722 больных коронавирусом (338 813 за время пандемии в России).