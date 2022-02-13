Более 4,7 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

4757 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших составляет 177 675.

Выздоровели 122 002 человека (+ 1542). Умерли 9096 человек (+19, все от коронавируса).

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2509 человек.

Количество тяжелобольных — 396, из них подключен к аппаратам ИВЛ — 151.

Минздравом края развёрнуто 3310 коек, 562 свободны.