Более 4,7 тысячи новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае
Умерли ещё 19 человек, все из них — от коронавируса
13 февраля 2022, 10:38
4757 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших составляет 177 675.
Выздоровели 122 002 человека (+ 1542). Умерли 9096 человек (+19, все от коронавируса).
На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2509 человек.
Количество тяжелобольных — 396, из них подключен к аппаратам ИВЛ — 151.
Минздравом края развёрнуто 3310 коек, 562 свободны.
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