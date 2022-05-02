Более 620 тысяч жителей Алтайского края прошли тестирование на ВИЧ в 2021 году

627 тысяч жителей Алтайского края прошли исследование на наличие ВИЧ-инфекции по итогам 2021 года. Это на 7% больше, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Более 63% всех новых случаев ВИЧ-инфекции в 2021 году пришлось на возрастную группу 30+. При этом чаще всего заражались половым путём — более 79% от всех выявленных случаев.

«Как известно, на заре распространения заболевания самым частым способом передачи был искусственный, обычно связанный с внутривенным употреблением наркотиков. Но в последние годы эта тенденция изменилась. Результаты исследований говорят о том, что ВИЧ-инфекция вышла за пределы групп риска в общую популяцию», — сказал главврач Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерий Шевченко.

Именно поэтому специалисты рекомендуют каждому сдавать тест на ВИЧ хотя бы раз в полгода, подчеркнули в ведомстве.

Ранее amic.ru рассказал, что нужно делать, если у партнёра позитивный ВИЧ-статус.