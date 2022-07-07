Больше 120 миллионов за укол. В России появился препарат «Золгенсма» для лечения СМА

В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом пишет ТАСС.

Первые упаковки препарата уже получили маркировку и поступили в гражданский оборот.

«Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», — сообщили агентству в Центре развития перспективных технологий — операторе системы цифровой маркировки «Честный знак».

«Золгенсма» выпускает швейцарская компания Novartis. Это один из трёх существующих в мире препаратов, помогающих при СМА. Ещё есть «Спинраза» и «Рисдиплам».

Для спасения ребёнка достаточно одной дозы «Золгенсма», но её цена — более 2 млн долларов (124,4 млн рублей по нынешнему курсу).