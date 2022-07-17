Число укусов клещей в Алтайском крае за неделю существенно снизилось

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 248 жителей Алтайского края — на 72 меньше, чем за неделю до этого.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8254 человека, из них 2286 детей в возрасте до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2931 человек, в том числе 495 детей, — жители Барнаула.

«Зарегистрировано 294 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 49 детей до 14 лет, 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у трез детей до 14 лет. Зарегистрированы пять комиссионно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. На сегодняшний день в стационарах края находятся восемь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, из них одна больная с тяжелой формой заболевания», — говорится в сообщении.

Новости

Прочее Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика

В настоящее время отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать от них остаётся в течение всего теплого времени года. При выезде на природу специалисты рекомендуют носить защитную одежду, регулярно себя осматривать и применять средства защиты от насекомых.