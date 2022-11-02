Депутат порекомендовал россиянам раз в год проверяться на ВИЧ

Кандидат медицинских наук и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил россиянам о важности использования контрацепции и опасности ВИЧ. Его слова передаёт «Лента».

Леонов отметил, что чаще всего ВИЧ передаётся при незащищённом половом акте. Для того чтобы минимизировать риск заражения, важно использовать презервативы.

Депутат напомнил, что человек, который заражён ВИЧ, может долгое время не знать о том, что он является распространителем болезни.

По словам Леонова, согласно прогнозу, число заражённых ВИЧ в России к 2030 году возрастет на 660 тысяч человек.

На данный момент вирус выявлен у одного процента населения.