Диетолог объяснила связь между недосыпом и ожирением

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о связи недосыпа и ожирения. По словам специалиста, у человека из-за регулярной нехватки сна сбиваются биоритмы, в результате чего возникает постоянное чувство голода. Это может привести к ожирению.

«Сон должен быть достаточным, иногда лишний час сна может ввергнуть организм в прямо противоположную ситуацию», — сказала специалист, добавив, что среднестатистическое время для сна у взрослого человека колеблется между семью и восемью часами.

Соломатина отметила, что при несоблюдении режима в организме вырабатывается больше кортизола, который провоцирует постоянное чувство голода.