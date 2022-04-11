Диетолог рассказал, какие анализы нужно сдать, если не получается похудеть

Диетолог, советник Российской академии естествознания по биологическим наукам Асбйорн Расен посоветовал россиянам с лишним весом сдать несколько анализов. Как сообщает издание «Доктор Питер», если человеку не удаётся похудеть даже несмотря на диеты и спорт, необходимо проверить кровь на гормоны и витамины.

Так, стоит сделать четыре теста на гормоны щитовидной железы, говорит он: ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.

«Эти четыре теста необходимы для точной оценки функции щитовидной железы, нашей основной железы метаболизма. Почти невозможно иметь низкое содержание жира в организме, если не лечить гипотиреоз (снижение активности щитовидной железы)», — предупреждает врач.

В свою очередь, нормальное количество витамина D может говорить с успехом диект. Кроме того, высокий уровень гормона стресса кортизола вызывает отложение жира на животе, разрушение мышц, вымывание кальция из костей и ускоряет старение.

Также помочь специалисту выстроить правильные рекомендации по питанию поможет и оценка гормона роста IGF-1. Он необходим для поддержания здоровья костей, кожи и волос, сильной мышечной массы. Его уровень падает при недосыпе, диабете, гипотиреозе, остеопорозе и анорексии.