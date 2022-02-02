"До пика ещё далеко". Инфекционист о том, чего ждать дальше от пятой волны COVID-19 на Алтае

Никакого плато заболеваемости ковидом в ближайшие пару недель в Алтайском крае, скорее всего, не произойдёт. Так считает главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, дать какие-то конкретные прогнозы в случае с “омикроном” почти невозможно. Но судя по нынешней эпидобстановке, в ближайшее время заболеваемость будет только расти.

Шевченко рассказал amic.ru о первых выводах, которые сделали алтайские медики об “омикроне”, а также о дальнейших возможных сценариях пятой волны.

Легче “дельты”. Но не для всех

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в крае выросла в разы. С конца прошлой недели регион ежедневно устанавливает новые рекорды по количеству новых случаев заражения: 27 января — 547, 28 января — 628, 29 января — 807, 30 января — 1107, 31 января — 1289, 1 февраля — 1439.

Впрочем, подавляющее большинство обращений приходится на амбулаторное звено, подчеркнул Шевченко. Количество пациентов, которые нуждаются в госпитализации, пока увеличивается не так стремительно. Всё это говорит о том, что штамм “омикрон” действительно чаще всего протекает в лёгкой форме. Но есть и тяжёлые случаи, сообщил специалист.

“Да, в большинстве случаев мы наблюдаем лишь поражение верхних дыхательных путей. Я это вижу и по своим коллегам, которые тоже оказались в числе заболевших. Но они все почти привиты, поэтому переносят инфекцию легко. Даже температура высокая далеко не у всех. Уже однозначно можем говорить, что доля пневмоний на общее число заболевших гораздо меньше, чем в четвёртую волну. Тем не менее тяжёлые случаи тоже есть. И они всегда будут. Мы всё так же видим, что люди из группы риска болеют ковидом тяжело”, — рассказал инфекционист.

По словам Шевченко, заболеваемость среди медперсонала — это нормально и вовсе не говорит о неэффективности вакцины. В доковидные времена похожая ситуация была с гриппом: медики первыми принимали на себя удар, но благодаря прививке болели легко и очень быстро возвращались в строй.

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Здоровье Главврач барнаульской поликлиники призвал больных COVID не покидать дома

Симптомы “омикрона” в большинстве случаев схожи с проявлениями ОРВИ. И если вы болеете в лёгкой форме (и не входите в группу риска), то идти в поликлинику вовсе не обязательно, рекомендует врач. Тем более что на фоне взрывного роста обращений фильтры поликлиник оказались переполнены. Барнаульцы жалуются, что им приходится подолгу стоять в очереди, чтобы попасть к врачу на приём.

“У нас как-то всё из крайности в крайность получается. То вообще не верим в коронавирус, то в поликлинику бежим при малейшем першении в горле. Тут важно трезво оценивать своё самочувствие”, — считает эксперт.

По словам инфекциониста, те же самые рекомендации можно получить на горячей линии, по номеру 122. А если станет хуже, уже тогда можно вызвать скорую или неотложную помощь.

“Столько детей не болело никогда”

При этом количество заболевших среди детей по сравнению с предыдущими волнами выросло в разы. Шевченко отмечает, что сейчас доля несовершеннолетних от общего числа заболевших составляет около 25%. Такого показателя за всё время пандемии не было ни в Алтайском крае, ни в России вообще.

То, что группы и классы в образовательных учреждениях переводят на дистант, вполне логично, уверен инфекционист. По его словам, это мягкая, но действенная мера, чтобы “сбить” рост заболеваемости.

“До того, чтобы вводить полный локдаун, пока нигде не дошло. А меры, которые принимаются сейчас, вполне логичные и обоснованные. Достаточно посмотреть, какая заболеваемость сейчас в школах и детсадах. Есть смысл разобщать детей на время. Тем более что сроки карантина в России сократили с 14 до 7 дней. Это помогает решать проблемы “здесь и сейчас” с наименьшими потерями”, — рассказал Шевченко.

Дальше — ещё хуже

Никаких чётких прогнозов на ближайшее время сделать невозможно, считает специалист. По его словам, в европейской части страны заболеваемость держится на высоком уровне уже ровно три недели. Теперь нужно смотреть, как скоро эпидситуация там начнёт улучшаться.

Ну а Алтайскому краю, где пятая волна началась позже, до пика заболеваемости ещё не меньше одной-двух недель, уверен врач. Впрочем, далеко не факт, что количество новых случаев будет увеличиваться столь же высокими темпами, как в последние дни.

“Пока всё, что можно сказать точно, — мы находимся на сильном подъёме. Говорить, что мы хотя бы приблизились к пику, не приходится. Предполагаем, что в ближайшее время количество обратившихся людей с симптомами ОРВИ и ковида будет только увеличиваться. Во сколько раз — сказать трудно”, — объяснил медик.

При этом вскоре начнут заполняться и ковидные госпитали, предполагает специалист. Пусть “омикрон” и протекает в основном легко, общая заболеваемость по сравнению с четвёртой волной выросла в разы. А это значит, что по количеству госпитализированных Алтай вполне может выйти на уровень осени 2021 года.

Шевченко также подчеркнул, что пока наибольшая доля заболевших “омикроном” приходится на Барнаул. Но медики, учтя опыт предыдущих волн, ждут скорого подъёма заболеваемости и на других территориях. Сначала резкий эпидподъём случится в городах, а затем страдать начнут и районы края.

А потому в алтайском Минздраве активно готовятся к тому, чтобы все населённые пункты в регионе были готовы встретить пятую волну во всеоружии.

Напомним, по данным на утро 1 февраля, в Алтайском крае выявили 1439 новых случаев COVID-19. За эти же сутки от инфекции скончалось 25 человек. На лечении в ковидных госпиталях региона находится 1670 человек. Всего за время пандемии на Алтае заболело 134 245 человек, включая 13 404 ребёнка. Количество умерших от коронавируса в крае достигло уже 8 843 человек.