Доктор Комаровский запретил использовать антибиотики при лечении больных с "омикроном" на дому

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский запретил россиянам использовать антибиотики при лечении больных с “омикрон”-штаммом коронавируса на дому. Самостоятельно принимать серьёзные медикаменты без присмотра врачей нельзя.

Комаровский в интервью РИА Новости посоветовал придерживаться постельного режима, однако если вы можете встать и пойти, то лучше совершать прогулки, поскольку лёгкие человека работают лучше в вертикальном состоянии.

При этом специалист заявил, что не нужно заставлять себя есть через силу, но пить много жидкости.

Также Комаровский отметил, что обязательно нужно проветривать помещение, в котором находится больной.