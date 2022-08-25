Два человека с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Два человека с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки, следует из данных сайта «Стопкоронавирус.рф».

Также в регионе выявили 350 новых заражённых, 86 человек госпитализированы. Из больниц тем временем выписали 15 пациентов.

В целом по стране за прошедшие сутки насчитали 43 919 случаев COVID-19, скончался 71 заболевший.