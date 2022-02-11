Две школы Бийска уйдут на карантин сразу после внеплановых каникул

С 14 февраля в школах Бийска закончатся внеплановые каникулы, однако не все образовательные учреждения продолжат работу. Как сообщает «Бийский рабочий», по итогам мониторинга принято решение отправить на карантин учеников школы № 4 и школы № 31.

Кроме того, СОШ № 34 перейдёт на дистанционное обучение. Такое же решение ранее приняли и в бийском лицее — он будет работать удалённо по 19 февраля.

Напомним, по действующим рекомендациям образовательные учреждения, где уровень заболеваемости превышает 20%, уйдут на карантин сразу после окончания каникул. Известно, что для этого классным руководителям пришлось связываться с родителями и составлять списки заболевших детей.