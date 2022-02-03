Эксперт рассказал, как быстро проявляются симптомы "омикрона"

Врачи из США и ЮАР выяснили, как быстро проявляются симптомы “омикрон”-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Express.

Первые симптомы болезни — першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость, а также ломота — появляются довольно быстро. Их человек может ощутить уже через два дня после контакта с заражённым.

Также одним из первых проявлений инфицирования является головная боль.

При этом в некоторых случаях симптомы коронавируса могут появиться гораздо позже и дадут о себе знать в течение 14 дней.