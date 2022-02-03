Эксперт рассказал, как быстро проявляются симптомы "омикрона"
Першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание и ночная потливость проявляются очень быстро
3 февраля 2022, 06:50
Врачи из США и ЮАР выяснили, как быстро проявляются симптомы “омикрон”-штамма коронавируса. Об этом сообщает издание Express.
Первые симптомы болезни — першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночная потливость, а также ломота — появляются довольно быстро. Их человек может ощутить уже через два дня после контакта с заражённым.
Также одним из первых проявлений инфицирования является головная боль.
При этом в некоторых случаях симптомы коронавируса могут появиться гораздо позже и дадут о себе знать в течение 14 дней.
Комментарии
Новости партнеров