Эксперт Роспотребнадзора заявил о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России
В России достигнут "приличный" уровень коллективного иммунитета
6 февраля 2022, 15:31
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.
“Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации”, — рассказала Пшеничная.
При этом она заметила, что в России достигнут “приличный” уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так как многие уже переболели “омикроном”.
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