Эксперт Роспотребнадзора заявил о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная заявила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом сообщают РИА Новости.

“Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации”, — рассказала Пшеничная.

При этом она заметила, что в России достигнут “приличный” уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, так как многие уже переболели “омикроном”.