Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости гриппом после новогодних праздников в России
Доктор медицинских наук Ирина Роганова отметила, что люди вернутся в офисы, что приведёт к распространению болезни
Доктор медицинских наук Ирина Роганова спрогнозировала рост заболеваемости коронавирусом в России после новогодних праздников. Её слова передаёт РИА Новости.
Период праздников Роганова назвала самым спокойным временем, когда люди не контактируют с другими людьми в большом количестве, однако после длительных выходных они возвращаются в офисы, где происходит подъём заболеваемости.
«Грипп в настоящее время уже регистрируется во многих регионах страны, поэтому подъём может начаться и раньше», — добавила Роганова.
Она также добавила, что не исключено единовременное заболевание гриппом и коронавирусом.
Самой надёжной формой защиты является вакцинация.