Эксперты Минздрава ищут аналоги лекарств, которые не выпускаются в России

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не производятся на территории России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое в регионы направил клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров.

Работу ведут по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, а достоверность изданию подтвердили в Минздраве.

Это проводится для того, чтобы в случае проблем с поставками медикаментов из недружественных стран быстро перейти на аналоги, производимые в других местах.

Собеседник издания отметил, что на данный момент все производители медикаментов работают на российском рынке по графику. Сейчас оснований для возникновения дефицита нет.