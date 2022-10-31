Где в Барнауле найти хороших тренеров и как улучшить свою жизнь с помощью бега

Бег — один из самых доступных видов спорта. И очень полезный. Но есть люди, которым никак нельзя выходить на старт, а также и те, кому это жизненно необходимо. Что такого особенного есть у бегуна, чего нет у остальных спортсменов? И можно ли с нуля научиться бегать так, чтобы лидировать на многокилометровых марафонах? Об этом в интервью порталу amic.ru рассказали основатели школы бега в Барнауле Probeg22 — супруги Клопцовы Екатерина и Юрий.

— Екатерина, Юрий, сегодня вы оба — мастера спорта по лёгкой атлетике, победители разных спортивных соревнований, опытные тренеры. А пришли в лёгкую атлетику, наверное, ещё детьми?

Е.К.: Мне было лет шесть-семь, когда я случайно попала на какие-то городские соревнования. Там были разные виды спорта, в том числе и гимнастика, и танцы. Казалось бы, вот что девочке надо выбирать. А я увидела забег на выживание, это когда участники бегают по кругу, побеждает тот, кто последним сходит с дистанции. И говорю маме: хочу так же бегать. Вот и всё, постоянно в лёгкой атлетике я с девяти лет. Это уже и не спорт — а образ жизни. Я профессиональный спортсмен, спринтер, мастер спорта на 400 метров с барьерами. В 23 года ушла в пожарно-спасательный спорт (бег с препятствиями).

Ю.К.: Да, Катя с детства была целеустремлённой. А я мальчишкой больше шатался, ничем особо не увлекался. Лет в 13 начал в футбол гонять, и то во дворе. Мы жили небогато, меня мама одна растила, и денег на секцию, а тогда это всего рублей 20 стоило, не было. Я тогда примерно и бегать начинал, но тоже так, для себя. Хотя результат показывал — выиграл город в забегах на 1,5 и 3 км, на первенстве за школу бегал.

Когда мне было 16 лет, в наш Славгород приехал тренер по лёгкой атлетике. Обратил на меня внимание, позвал к себе. И уже через год я выиграл 3 км в Омске на первенстве Сибири. Потом было 5 км. Сейчас моя основная дисциплина — бег с препятствиями на 3 км. Бегаю дистанции на 5 и 10 км. В Московском забеге «Спутник» на 10 км пришёл к финишу третьим.

Екатерина и Юрий Клопцовы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Познакомились тоже на забеге? С препятствиями.

Ю.К.: С препятствиями мы любим. (Смеётся.)

Е.К.: Мы познакомились в алтайском педагогическом университете. Учились в одной группе по специальности «преподаватель физической культуры».

Ю.К.: Причём я знаю спортсменку Катю, тогда ещё Гусеву, ещё до знакомства. А потом стали общаться на фоне спорта, на соревнования вместе ездили, мастера спорта вместе выполнили. Так всё и сложилось.

— А как сложилось, что спорт стал для вас бизнесом, когда и почему решили основать свою тренерскую компанию?

Е.К.: Это никогда не было для нас бизнесом. Это, скорее, всё то же хобби. Да и затевали всё это не ради какой-то работы. Тогда, три года назад, я решила создать нечто новое, такое любительское беговое комьюнити. Как раз до Алтая дошла мода на бег. И вот один пришёл, второй. И теперь у нас уже около 40 человек. Кстати, почти все узнали о нас по сарафанному радио.

Ю.К.: Судя по недавнему корпоративу в честь дня рождения Probeg22, членов клуба — 36. (Смеётся.)

— О, у вас тоже бывают корпоративы? Обычные или в стиле ЗОЖ? И, кстати, с днём рождения!

Ю.К.: Спасибо. Конечно, бывают, как у всех. Мы за здоровый образ жизни, но это не значит, что надо от всего отказываться. Главное правило нашего клуба — всего должно быть в меру. В том числе и бега.

Погоня за результатом — это всё-таки про профессиональный спорт. Для тех, кто осознанно положил жизнь на достижение определённого результата в спорте, готов к тяжёлым тренировкам, к жертвам в личной жизни, в питании.

А Probeg — это для любителей. Пришёл с работы и тебе нужна разрядка. Ты бегаешь и получаешь и эту самую разрядку, и новый заряд бодрости, и удовольствие.

Екатерина Клопцова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Но ведь в каждой команде всегда есть особо целеустремлённые, а есть пока не дотягивающие. Как их собрать в одном месте и дать то, что нужно каждому?

Ю.К.: У нас есть три группы по силам. И в каждой участники примерно одного уровня подготовки. Кроме того, занятия всегда проходят под руководством тренера.

— Вот, скажем, я подумываю начать бегать. Что я получу от этого?

Е.К.: Смотря за чем вы идёте. Кто-то начинает бегать ради красивой фигуры, кому-то хочется стать более выносливым, кто-то просто получает новое увлечение, новых знакомых. У кого-то с возрастом начинаются проблемы со здоровьем, и он пытается замедлить этот процесс. На самом деле, вы получаете и то, и другое, и третье.

Но особо важное лично для меня — ответственность и целеустремлённость. Поэтому я глубоко убеждена, что спортом надо заниматься всем и с детства.

Ю.К.: Да, бег даёт многое. Но стоит понимать, что в реальности это совсем не так, как в кино. Когда встал и побежал с красиво развевающимися волосами. Нет, бег — это красиво. Но не сразу. Новички вообще не бегают, они занимаются ходьбой. Так вот, они приходят, ходят, а через год-два уже бегут полумарафон, а то и марафон. Люди, которые недавно и не знали, что такое бег.

— Да, многим сложно себя представить бегунами. Если в школе на физре не привили какого-то навыка, тот многие думают, что никогда и не смогут.

Ю.К.: А вот в этом вся суть. В любом спорте всему учишься шаг за шагом, постепенно. Те, кто к нам приходят, со временем понимают этот принцип, и переносят его на всю свою жизнь. И даже жить становится легче.

Юрий Клопцов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— Чью жизнь вы сделали легче при помощи бега? Кто к вам приходит?

Е.К.: Надеюсь, что всех наших спортсменов-любителей. Это я про первый вопрос.

А кто приходит. Сначала больше было девушек, потом, когда Юра подключился к тренировкам, стали парни подтягиваться. Сейчас примерно одинаковое количество.

Ю.К.: Нет, девушек всё же больше. Они целеустремлённее, чем мужчины. Причём женщины старше 35 лет и матери нескольких детей.

Е.К.: Да, точно. Но в целом к нам приходят люди любого возраста, от 20 до 60 лет. Возрастных прям много, тех, кто в 57-58 лет начали заниматься с нами и сейчас уже участвуют в забегах.

Этим летом я проводила бесплатную тренировку в рамках проекта «Мы за спорт», пришла женщина лет 55 на вид, такая бодрая и готовая к полноценной тренировке. Так ей 73 года оказалось.

— Почему бег становится популярным? В Алтайский край мода опять пришла из столицы страны?

Ю.К.: Да, эти веяния идут из Москвы. Несмотря на то, что Россия сейчас во многом отрезана от мирового спорта, у нас приходят классные марафоны, организованные на очень высоком уровне.

Это заряжает людей, поэтому стали появляться беговые тусовки. Бег становится популярным, потому что он доступен, один из самых демократичных видов спорта. В том числе и в Алтайском крае. У нас вообще очень сильная легкоатлетическая школа. Наши спортсмены продолжают ставить рекорды.

— Но при этом на любительском уровне движение только-только начало развиваться.

Е.К.: Это так, да.

Екатерина Клопцова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— К вопросу о бюджетности, а сколько стоит ваша экипировка? Я слышала, что хорошие кроссовки это не 10, и даже не 15 тысяч рублей.

Ю.К.: Мои стоят 25 тысяч, но я то профессиональный спортсмен, любителям такая обувь не нужна. Сейчас можно купить хорошие кроссовки за 10-12 тысяч, до недавнего роста цен они стоили 6 тысяч. Одежда же не важна, тут всё зависит от бюджета.

— А где вы бегаете? В Барнауле ведь крайне мало адаптированных под этот вид спорта площадок.

Ю.К.: Манеж есть, мы тренируемся там зимой. И есть замечательная Трасса здоровья в бору на Горе. Подходящее покрытие — грунт смягчает ударную нагрузку, шикарный воздух, почти не бывает луж и прекрасный вид. Мне кажется, у нас одна из лучших трасс для бега на природе во всей стране.

— Бегать самому — это одно, а быть тренером — совсем другое. Тренерство — это ваше? И кто из вас хороший полицейский, а кто плохой?

Е.К.: Хороший точно я. И мне очень нравится быть тренером. Да, это моё.

— А кто никогда не сможет сказать того же: кому нельзя бегать? И вообще, вы проводите отбор по здоровью или заниматься могут все?

Ю.К.: Перед началом тренировок мы обязательно изучаем анамнез. Кроме того, у нас все ребята раз в год проходят диспансер. Им дают допуск от врача.

Главное в беге, как и в любом другом спорте, — желание и целеустремлённость. И у наших ребят этого много.

Но мы не возьмёмся тренировать людей с болезнями суставов, некоторыми заболевания сердца, ожирением.

Юрий Клопцов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

— А кому бегать полезно?

Е.К.: Всем. Бег — уникальная физическая нагрузка, работают не только ноги, но и всё тело. Вырабатывается огромное количество эндорфинов, человек становится счастливее. Есть такое понятие — эйфория бегуна. Пришёл с работы, побегал и ещё можно столько дел переделать. Бегуны лучше спят, они всегда бодры и веселы. КПД вырастает в разы.

— Хорошо, прийти побегать в реальности — это понятно. Но ваша школа занимается ещё и онлайн-тренировками. Как это работает?

Е.К.: Практика показала, что работает хорошо. У нас в разное время были ребята из Москвы, Тувы, Тюмени и других городов.

Онлайн-занятия — вполне себе вариант для тех, у кого нет возможности ходить на групповые занятия. Ты точно так же бегаешь в своём городе по плану, который специально для тебя расписывает Юра.

А ещё у нас есть замечательные видеоуроки, курсы и вебинар. Этим своим продуктом очень гордимся. Там мы процесс бега раскладываем по полочкам. Посмотрел — и уже понятно, как ты бежишь, для чего ты бежишь. Так что всем рекомендуем взять ноги в руки и бежать к нам на тренировки.

Probeg22 участвует в премии «Народный знак качества». В номинации «Спортивный клуб года» они уже вошли в шорт-лист, то есть десятку лучших компаний региона, по мнению жителей. Если хотите поддержать команду бегового клуба и помочь им победить, то голосуйте за них прямо сейчас по этой ссылке.

Екатерина и Юрий Клопцовы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Физлицо Гусева Наталья Борисовна