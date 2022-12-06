Глава Минздрава призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал носить маски из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Очередной всплеск, поэтому всё-таки мы рекомендуем пользоваться масками в общественных местах», — заявил глава ведомства.

Мурашко также добавил, что все доступные российские вакцины против гриппа содержат профилактические компоненты, в том числе против свиного гриппа. Он назвал вакцинацию против него «абсолютно показанной и эффективной».

Напомним, что ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявляли, что в 74 субъектах России выявлен свиной грипп. За неделю до этого, 29 ноября, таких регионов было меньше — 55.