Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Алтайский край отстающим по тестированию на COVID регионом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что Алтайский край является единственным регионом России, который отстаёт по тестированию на COVID-19. Об этом сообщает “Банкфакс“.

Попова отметила, что в России наблюдается взрывной рост числа заражённых, но при этом ситуация с тестированием населения на коронавирус не везде складывается хорошо.

За прошедшую неделю средний показатель по России составил 576,3 на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели по стране в Алтайском крае — 267,4 на 100 тысяч населения.

При этом отмечается, что информация, озвученная Поповой, отличается от той, что предоставляет региональный оперативный штаб, по данным которого минимальное число тестирований в регионе составило 309 на 100 тысяч.

“В течение предыдущей недели охват тестированием на COVID в Алтайском крае постоянно увеличивался. 24 января он составлял 326 на 100 тысяч населения. 30 января охват тестированием составлял 479. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395. Охват тестированием на 2 февраля — 546 на 100 тысяч населения”, — прокомментировали эту информацию в краевом правительстве.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился глава Барнаула Вячеслав Франк. Он ушёл на самоизоляцию и поддерживает связь с заместителями и главами комитетов.