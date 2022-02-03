Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Алтайский край отстающим по тестированию на COVID регионом
При этом данные, которые озвучила Попова, отличаются от тех, что предоставляет региональный оперативный штаб
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что Алтайский край является единственным регионом России, который отстаёт по тестированию на COVID-19. Об этом сообщает “Банкфакс“.
Попова отметила, что в России наблюдается взрывной рост числа заражённых, но при этом ситуация с тестированием населения на коронавирус не везде складывается хорошо.
За прошедшую неделю средний показатель по России составил 576,3 на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели по стране в Алтайском крае — 267,4 на 100 тысяч населения.
При этом отмечается, что информация, озвученная Поповой, отличается от той, что предоставляет региональный оперативный штаб, по данным которого минимальное число тестирований в регионе составило 309 на 100 тысяч.
“В течение предыдущей недели охват тестированием на COVID в Алтайском крае постоянно увеличивался. 24 января он составлял 326 на 100 тысяч населения. 30 января охват тестированием составлял 479. Средний показатель за неделю с 24 по 30 января — 395. Охват тестированием на 2 февраля — 546 на 100 тысяч населения”, — прокомментировали эту информацию в краевом правительстве.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился глава Барнаула Вячеслав Франк. Он ушёл на самоизоляцию и поддерживает связь с заместителями и главами комитетов.