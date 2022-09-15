Глава Роспотребнадзора назвала управляемой ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением COVID-19 является управляемой. Как сообщает газета «Известия», об этом она заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса», — заявила Попова.

Глава ведомства добавила, что текущий вариант COVID-19 почти не вызывает первичную пневмонию и не приводит к потере обоняния. Кроме того, в стране не отмечается большое количество тяжелых больных.

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