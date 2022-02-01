Главврач барнаульской поликлиники призвал больных COVID не покидать дома

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов призвал пациентов с диагностированным ковидом не покидать дома, “хотя бы в целях получения выписанных им лекарств”. На своей странице в Instagram он заявил, что медики не могут доставить препараты почти в половине случаев из-за отсутствия пациентов, проходящих лечение на дому.

“К сожалению, такие случаи не единичные, а уже массовые. Уважаемые пациенты, доставка лекарств — это не заказ еды на дом, который можно скорректировать или подстроить под удобное время. На привоз к вам препаратов уходят огромные силы и ресурсы: поиск волонтёров, машин, составление маршрута”, — написал он.

Денисов отметил, что после того как лекарства “возвращаются обратно”, врачам приходится тратить достаточно много времени на выверку, проверку адресов получателей и прочее, что, по его мнению, — совершенно пустая трата времени.

“Уважаемые пациенты, если вы с диагностированным ковидом не находитесь дома, не нужно потом звонить в поликлинику и мучить операторов кол-центра вопросом: “Где мой арбидол, за которым я не могу прийти сам, так как обязан не выходить из своей квартиры”, — подчеркнул Денисов, добавив, что волонтёры с препаратами приезжают на адрес лишь один раз.