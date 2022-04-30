К ЧС готовы. Как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в майские праздники
Рассказываем, что делать, если срочно нужна медицинская помощь, а в стране выходные
Впереди — праздники и долгожданные выходные. Но беда не выбирает «подходящее время»: человек может заболеть или получить травму в любой день. Что делать в этих случаях и куда обращаться за медицинской помощью жителям Алтайского края, если вся страна отдыхает, читайте в нашем материале.
Мне срочно нужно в поликлинику, но сейчас выходные. Что делать?
Сначала успокоиться: без медицинской помощи вы не останетесь. Согласно приказу Министерства здравоохранения Алтайского края медицинские учреждения региона будут работать и в праздничные майские выходные. График поликлиник, конечно, изменится, но к врачу попасть будет можно.
Так, 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая поликлиники будут открыты с 08:00 до 15:00.
3 и 10 мая — с 08:00 до 18:00.
В период с 4 по 6 мая — в обычном режиме.
В алтайском Минздраве добавили, что к чрезвычайным ситуациям на майские готовы: создан запас лекарственных средств на этот период, определены сотрудники, которые выйдут на работу.
А какие врачи будут работать? И можно ли пройти обследование?
В Минздраве пояснили, что в период выходных в поликлиниках буду вести приём участковые терапевты, педиатры, стоматологи, хирурги, врачи стационарных отделений.
Также пациенты смогут пройти рентгенологические, лабораторные и инструментальные методы обследования.
Каждый день в обычном режиме будет проводиться работа женских консультаций по мониторингу здоровья беременных женщин.
Будут открыты и амбулаторные центры компьютерной томографии: ежедневно с 08:00 до 14:00.
Также в ежедневном режиме будут работать Центр крови, патологоанатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы, токсикологические лаборатории.
Заболел ребёнок. Как попасть к врачу в поликлинику?
Детские поликлиники Алтайского края будут работать по такому же графику, как и взрослые. Так что без медицинской помощи ни вы, ни ваш ребёнок не останетесь:
Ещё раз указываем режим работы поликлиник:
30 апреля, а также 1, 2, 7, 8 и 9 мая с 08:00 до 15:00 часов.
3 и 10 мая — с 08:00 до 18:00.
Кстати, специалисты Минздрава призвали жителей Алтайского края быть особенно внимательными к здоровью и безопасности детей на майских выходных. Учитывая, что погода стоит жаркая, многие выедут на природу или берега водоёмов, а это зона повышенной опасности, подчеркнула Маргарита Федченко, начальник отдела организации медпомощи детскому населению по Алтайскому краю.
А если нужна экстренная помощь?
Экстренная медицинская помощь жителям края будет оказываться круглосуточно: скорая помощь, стационары, травмпункты, роддома будут работать в обычном режиме, подчёркивают в Минздраве.
Будут оказывать и неотложную помощь на дому: звонки в кол-центрах поликлиник принимают с 08:00 до 18:00. Бригады будут выезжать с 08:00 до 20:00.
Кажется, у меня коронавирус. Как мне быть?
Пациентам с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией помощь окажут по тому же графику, что и обычно: произведут забор биоматериала, выдадут больничный лист, при необходимости доставят пациента на компьютерную томографию или рентгенографию органов грудной клетки, сообщили в Минздраве.
Также в ведомстве сообщили, что продолжится на майских и выдача лекарств от коронавируса.
А поставить прививку от коронавируса можно?
Да. Специалисты Минздрава сообщили, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжится и в майские выходные.
Ко мне прицепился клещ. Куда обращаться за помощью?
Если вы обнаружили присосавшегося клеща, немедленно обращайтесь в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о введении иммуноглобулина.
Важный момент: иммуноглобулин нужно вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.
Детям в возрасте до 14 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.
В Барнауле — в травмпункте детской поликлиники № 9. В других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства.
Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, остальные — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.
Пункты серопрофилактики в Барнауле:
— ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», тел. 8 (3852) 63-09-09;
— ул. Малахова, 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», тел. 8 (3852) 72-34-53;
— ул. Малахова, 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 08:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40-06-49;
— ул. Георгиева, 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72-08-15;
— ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47-77-26