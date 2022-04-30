К ЧС готовы. Как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в майские праздники

Впереди — праздники и долгожданные выходные. Но беда не выбирает «подходящее время»: человек может заболеть или получить травму в любой день. Что делать в этих случаях и куда обращаться за медицинской помощью жителям Алтайского края, если вся страна отдыхает, читайте в нашем материале.

Мне срочно нужно в поликлинику, но сейчас выходные. Что делать?

Сначала успокоиться: без медицинской помощи вы не останетесь. Согласно приказу Министерства здравоохранения Алтайского края медицинские учреждения региона будут работать и в праздничные майские выходные. График поликлиник, конечно, изменится, но к врачу попасть будет можно.

Так, 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая поликлиники будут открыты с 08:00 до 15:00.

3 и 10 мая — с 08:00 до 18:00.

В период с 4 по 6 мая — в обычном режиме.



В алтайском Минздраве добавили, что к чрезвычайным ситуациям на майские готовы: создан запас лекарственных средств на этот период, определены сотрудники, которые выйдут на работу.

Новости

Вопрос дня Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

А какие врачи будут работать? И можно ли пройти обследование?

В Минздраве пояснили, что в период выходных в поликлиниках буду вести приём участковые терапевты, педиатры, стоматологи, хирурги, врачи стационарных отделений.

Также пациенты смогут пройти рентгенологические, лабораторные и инструментальные методы обследования.

Каждый день в обычном режиме будет проводиться работа женских консультаций по мониторингу здоровья беременных женщин.

Будут открыты и амбулаторные центры компьютерной томографии: ежедневно с 08:00 до 14:00.

Также в ежедневном режиме будут работать Центр крови, патологоанатомические отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы, токсикологические лаборатории.

Заболел ребёнок. Как попасть к врачу в поликлинику?

Детские поликлиники Алтайского края будут работать по такому же графику, как и взрослые. Так что без медицинской помощи ни вы, ни ваш ребёнок не останетесь:

Ещё раз указываем режим работы поликлиник:

30 апреля, а также 1, 2, 7, 8 и 9 мая с 08:00 до 15:00 часов.

3 и 10 мая — с 08:00 до 18:00.

Кстати, специалисты Минздрава призвали жителей Алтайского края быть особенно внимательными к здоровью и безопасности детей на майских выходных. Учитывая, что погода стоит жаркая, многие выедут на природу или берега водоёмов, а это зона повышенной опасности, подчеркнула Маргарита Федченко, начальник отдела организации медпомощи детскому населению по Алтайскому краю.

Новости

Вопрос дня Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

А если нужна экстренная помощь?

Экстренная медицинская помощь жителям края будет оказываться круглосуточно: скорая помощь, стационары, травмпункты, роддома будут работать в обычном режиме, подчёркивают в Минздраве.



Будут оказывать и неотложную помощь на дому: звонки в кол-центрах поликлиник принимают с 08:00 до 18:00. Бригады будут выезжать с 08:00 до 20:00.

Кажется, у меня коронавирус. Как мне быть?

Пациентам с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией помощь окажут по тому же графику, что и обычно: произведут забор биоматериала, выдадут больничный лист, при необходимости доставят пациента на компьютерную томографию или рентгенографию органов грудной клетки, сообщили в Минздраве.

Также в ведомстве сообщили, что продолжится на майских и выдача лекарств от коронавируса.

А поставить прививку от коронавируса можно?

Да. Специалисты Минздрава сообщили, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции продолжится и в майские выходные.

Ко мне прицепился клещ. Куда обращаться за помощью?

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, немедленно обращайтесь в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

Важный момент: иммуноглобулин нужно вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражён вирусом клещевого энцефалита.

Детям в возрасте до 14 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.

В Барнауле — в травмпункте детской поликлиники № 9. В других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства.



Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные — по страховым полисам, остальные — за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Новости

Прочее Что нужно делать, если вас укусил клещ. Инфографика

— ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», тел. 8 (3852) 63-09-09;

— ул. Малахова, 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», тел. 8 (3852) 72-34-53;

— ул. Малахова, 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 08:00 до 22:00, тел. 8 (3852) 40-06-49;

— ул. Георгиева, 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 72-08-15;

— ул. Георгиева 51, КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8 (3852) 47-77-26