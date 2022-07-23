Иммунолог назвал положительную сторону новой волны COVID-19

Иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» назвал положительные стороны новой волны COVID-19. По его словам, для большинства людей заболевание пройдет так же легко, как и ОРВИ.

«На самом деле, распространение обновленного вируса — это очень хорошая ситуация, потому что создается обновленный иммунитет, и индивидуальный, и общепланетарный, а это приближает окончание пандемии», — заявил врач.

Жемчугов подчеркнул, что некоторым категориям россиян все же стоит опасаться заражения коронавирусом. В частности, иммунолог предупредил пожилых граждан и людей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.