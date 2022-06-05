Иммунолог рассказал, как избежать эпидемии оспы обезьян

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал условие предотвращения эпидемии оспы обезьян в беседе. Как сообщает ТАСС, избежать распространения заболевания можно, если быстро начать вакцинировать людей по эпидемическим показаниям.

«Уже сейчас нужно начинать наработку вакцины, которая есть, и быть готовыми к вакцинации населения. А сотрудникам лабораторий Роспотребнадзора и врачам, которые будут контактировать первыми с возможными больными, стоит вакцинироваться сразу», — сказал он.

Жемчугов подчеркнул, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян. При этом эпидемия оспы обезьян возможна только в том случае, если вирус приобретёт свойство передаваться воздушно-капельным путём.

«Если такое произойдёт в результате мутации, то обновлённый вирус вполне может стать инициатором большой вспышки. Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», — сказал Жемчугов.