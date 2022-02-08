Инфекционист рассказал, сколько человек заражено "омикроном" в Алтайском крае

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко назвал долю заражённых коронавирусом от общего числа инфицированных в регионе. Его слова передаёт “Толк“.

По словам Шевченко, при заражении “омикрон”-штаммом заболевание протекает в лёгкой или средней степени тяжести. При этом заражаться стали дети и беременные женщины, число инфицированных растёт в геометрической прогрессии.

Врач отметил, что болеют как вакцинированные, так и переболевшие люди, однако это, по его мнению, не является поводом для отказа от прививки.

Сейчас из общего количества инфицированных в Алтайском крае 40% заражены “омикрон”-штаммом, добавил специалист.

Шевченко сказал, что ожидать окончания пандемии после “омикрон”-штамма пока рано.