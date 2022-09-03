Кардиолог назвал опасные объемы талии для мужчин и женщин

Заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский заявил о том, что размер талии влияет на работу сердца. Его слова передает URA.ru.

По словам специалиста, если человек вынужден добавлять новые отверстия на ремне — это плохо. По его словам, чем шире талия — тем больше нагрузка на сосуды, что пагубно влияет на сердце.

«Считается, что мужчин опасно иметь объем талии более 102 сантиметров, а женщинам более 88 сантиметров», — заявил Габинский.

Для того, чтобы сердце было здоровым, нужно соблюдать четыре простых правила: не курить, не пить много алкоголя, не есть много жирной пищи и хотя бы час в день уделять ходьбе.