Массовую вакцинацию проведут на Алтае из-за неблагоприятного прогноза по чуме

В 2022 году в Республике Алтай планируют вакцинировать от чумы не менее 17 тысяч человек. В регионе сохраняется неблагоприятный прогноз по распространению болезни среди животных, сообщает Роспотребнадзор.

В прошлом году в Кош-Агачском районе выявили участки площадью 415,2 кв. км, где чума распространяется среди животных. В их числе: долины рек Тархата, Бар-Бургазы и Большие Шибеты, окрестности озёр Караколь и Зерлюколь-Нур, междуречье Чаган-Бургазы и Тархата, центральная часть Курайского хребта.

От сурков, сусликов, пищух и их блох и клещей выделили девять штаммов чумного микроба, всего получили 63 положительных теста. Средняя заражённость носителей в очаге составила 1,9%, в том числе сурков — 6,7%.

В 2021 году в Республике Алтай привили 18 258 человек. Также вакцинированы жители Горно-Алтайска и других территорий, которые планировали летом уехать в Кош-Агачский район — всего 1230 человек.