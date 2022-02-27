Менее 3 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 2916 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 231 842 человека. Выздоровели 196 089 человек (+4071). Умерли 9393 человека (+22, все от коронавируса).

По состоянию на 27 февраля в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2727 человек, ещё 226 пациентов — с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных — 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 187. Свободно 597 коек.