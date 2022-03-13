Меньше тысячи случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 804 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 253 500 человек, в т. ч. 38 202 ребенка. Выздоровели 233 455 человек (+ 752). Умерли 9 749 человек (+20), все взрослые», — сказано в сообщении оперштаба.

В госпиталях с подтвержденным коронавирусом находятся 1866 человек.

Количество тяжелобольных — 396, из них подключено к аппаратам ИВЛ -172.