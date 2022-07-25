Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за положительного теста градоначальник ушёл на дистанционку — сейчас он находится дома и проходит амбулаторное лечение. Чувствует Франк себя нормально.

Он призвал барнаульцев соблюдать меры предосторожности.

«К сожалению, ковид не ушёл из нашей жизни и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — сказал мэр краевой столицы.

Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова.