Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом
Градоначальник ушёл на дистант
25 июля 2022, 08:41, Никита Черников
Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации города.
Из-за положительного теста градоначальник ушёл на дистанционку — сейчас он находится дома и проходит амбулаторное лечение. Чувствует Франк себя нормально.
Он призвал барнаульцев соблюдать меры предосторожности.
«К сожалению, ковид не ушёл из нашей жизни и по-прежнему сохраняется риск инфицирования. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и пройти ревакцинацию. Берегите себя и своих близких», — сказал мэр краевой столицы.
Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя Анатолия Воронкова.
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