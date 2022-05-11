Минздрав оценил вероятность появления новых штаммов COVID-19

Появление новых штаммов коронавируса — лишь вопрос времени. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как „дельта“ и „омикрон“, создают новые вызовы для борьбы с инфекцией», — заявил он.

Министр отметил, что странам БРИКС необходимо разработать свой собственный механизм раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных мер.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 4102 случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 241 329.

За минувшие 24 часа в стране скончалось 98 пациентов с COVID-19 — это минимум с сентября 2020 года. В Алтайском крае впервые за долгое время не было зарегистрировано смертей от коронавируса.