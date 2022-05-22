Минздрав: в России не выявили случаев оспы обезьян

Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, часть населения страны имеет иммунитет к вирусу благодаря вакцинации, проводившейся до 1980 года. Тем не менее в России средства диагностики этого заболевания есть, добавил он.

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Здоровье 37 случаев оспы обезьян выявили в мире

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

На данный момент случаи заражения оспой обезьян уже зафиксировали в Европе, США, Канаде, Австралии и других странах.