Мишустин призвал сделать работу поликлиник более удобной для россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в поликлиниках необходимо обеспечить индивидуальный подход к пациентам, а посещение врачей должно стать более удобным и быстрым. Об этом сообщает ТАСС.

“Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей”, — указал председатель правительства во вторник, 1 февраля, на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития РФ.

Среди подобных проблем он назвал работу первичного звена здравоохранения.

“Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки, врачи помогают большому количеству заболевших, число которых увеличивается каждый день”, — констатировал глава кабинета министров.

По мнению Мишустина, “уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьёзных испытаний, но и в обычной жизни было более удобным и быстрым для граждан”.

“Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов, необходимо сократить сроки ожидания приёма у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчётов”, — перечислил задачи Мишустин.