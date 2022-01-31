Мясников рассказал, какой продукт помогает быстро восстановиться после COVID-19

Врач Александр Мясников рассказал, какой продукт может помочь укрепить иммунитет при перенесённом коронавирусе. Как сообщает РИА Новости, быстро восстановиться после перенесённого заболевания помогут орехи.

По его словам, их употребление способствует сокращению количества “плохого” холестерина и является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отметил, что исследования доказывают пользу орехов.

При этом Мясников добавил, что самой надёжной защитой во время пандемии всё равно остаётся вакцинация.