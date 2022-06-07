На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок
По решению губернатора Виктора Томенко изменения внесены в «ковидный» указ
7 июня 2022, 11:33, Никита Черников
Действие масочного режима с 7 июня приостановлено в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По решению губернатора Виктора Томенко соответствующие изменения внесены в «ковидный» указ.
Где теперь можно не носить маски
Согласно сообщению регионального правительства, масочный режим больше не действует:
• в местах массового пребывания людей;
• в транспорте;
• при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.
При этом в региональном управлении Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать маски людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.
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