На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

По решению губернатора Виктора Томенко изменения внесены в «ковидный» указ

7 июня 2022, 11:33, Никита Черников

Действие масочного режима с 7 июня приостановлено в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По решению губернатора Виктора Томенко соответствующие изменения внесены в «ковидный» указ.

Где теперь можно не носить маски

Согласно сообщению регионального правительства, масочный режим больше не действует:

  • • в местах массового пребывания людей;

  • • в транспорте;

  • • при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать маски людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.

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