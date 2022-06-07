На Алтае отменили масочный режим. Рассказываем, где можно ходить без масок

Действие масочного режима с 7 июня приостановлено в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По решению губернатора Виктора Томенко соответствующие изменения внесены в «ковидный» указ.

Где теперь можно не носить маски

Согласно сообщению регионального правительства, масочный режим больше не действует:

• в местах массового пребывания людей;

• в транспорте;

• при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать маски людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.