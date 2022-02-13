Названы долгосрочные последствия коронавируса

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев назвал долгосрочные последствия перенесённого коронавируса. Как пишет РИА Новости, эксперт отметил, что «омикрон»-штамм COVID-19 может привести к тяжёлым поражениям нервной системы.

Врач подчеркнул, что, несмотря на более лёгкое течение заболевания при «омикроне», вирус может привести к «нейроковиду» и «лонгковиду» у взрослых, а также к системным воспалениям у детей.

Он напомнил, что защититься от коронавируса можно с помощью ревакцинации. После введения бустерной дозы защиты, по оценке врача, должно хватить на два-три месяца.