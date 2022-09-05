«Неизбежно». Почему шестая волна COVID-19 на Алтае рискует стать самой затяжной за всю пандемию?

В ближайшие пару недель плато мы не достигнем, считает эпидемиолог Ирина Переладова

5 сентября 2022, 07:30, Александр Соколов

В Алтайском крае вынужденно открыли ещё один ковидный госпиталь из-за ухудшения эпидобстановки. В последние дни ежедневное количество заболевших резко увеличилось. Если за 29 августа в регионе выявили 369 новых случаев, то за 2 сентября — уже больше 600. Хотя если сравнивать с предыдущими волнами, заболеваемость к этому моменту, по идее, уже должна начать снижение. Но в этот раз будет иначе, а шестая волна, похоже, станет затяжной, считает главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова.

О том, почему заболеваемость будет расти ещё не меньше двух недель, — в материале amic.ru.

Управляемая ситуация

По данным алтайского оперштаба, за сутки 2 сентября в регионе выявили 618 заболевших. Во второй половине августа уровень заболеваемости держался на отметке между 350 и 400 случаями, но под конец месяца вновь рванул вверх. Это и вынудило региональный Минздрав развернуть дополнительные госпитали, пояснила Переладова.

«Цифры действительно серьёзные. В июне, например, мы лишь около 50 случаев за сутки регистрировали. А теперь заболеваемость увеличилась более чем в десять раз. Стало больше тех, кому требуется стационарное лечение. Увеличилось количество случаев и средней, и тяжёлой степени», — рассказала эпидемиолог.

Впрочем, обстановка, по её словам, пока далека от критической. В ту же пятую волну ежедневное количество заболевших в какой-то момент превысило 4,5 тысячи человек.

Сейчас ситуация управляемая, подчеркнула Переладова. В Алтайском крае достаточно и лекарств, и резервных коек. Поэтому ничего страшного в открытии дополнительного госпиталя нет: при необходимости в регионе могут развернуть ещё больше.

Справка. Сейчас в Алтайском крае действует 7 ковидных госпиталей, где развёрнуто более 450 коек. При этом максимально в регионе могут открыть 36 госпиталей с коечным фондом почти 6 тысяч мест.

По данным на 2 сентября, в госпиталях региона находилось 465 человек. 13 из них — в реанимации. Есть и летальные случаи, сообщила врач.

Возбудитель, по словам Переладовой, по сравнению с пятой волной не изменился. По данным алтайского Роспотребнадзора, в крае болеют «стелс-омикроном». У большинства жителей инфекция протекает в лёгкой форме.

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«Увы, неизбежно»

Заболеваемость в Алтайском крае увеличивается уже восемь полных недель, рассказала Переладова. И если сравнить с предыдущими волнами, ситуация странная: раньше регион выходил на плато за шесть недель. Сейчас же пика пока не видно.

«По опыту предыдущих волн мы видим: шесть недель растём, четыре-шесть недель заболеваемость держится на стабильно высоком уровне, а затем уже потихоньку спадает. Но в этот раз мы и прирастать начали очень потихонечку. После окончания пятой волны регион вышел на очень низкий уровень заболеваемости. И поначалу количество инфицированных увеличивалось очень медленно. Поэтому нельзя однозначно сказать, что мы уже восемь недель прирастаем. Серьёзный рост заболеваемости длится шесть недель», — пояснила специалист.

По словам эпидемиолога, заболеваемость продолжит расти ещё не менее двух недель. Дело в том, что шестая волна началась в крайне неудачное время: ухудшение ковидной обстановки пересекается с традиционным осенним периодом ОРВИ. После 1 сентября стоит ожидать, что больных станет ещё больше, уверена Переладова.

«Если говорить объективно, в ближайшие две недели мы не ожидаем, что рост заболеваемости остановится. Дети пошли в школы и детсады, люди вернулись из отпусков в свои коллективы. Рост респираторных инфекций неизбежен, мы это наблюдаем каждый год. Плюс мы уже находимся в шестой волне COVID-19. Сколько это продлится, зависит от инкубационных периодов. У ковида это 14 дней, у ОРВИ — от двух до пяти», — объяснила врач.

Каких цифр может достигнуть заболеваемость, Переладова не уточнила. Но ещё раз подчеркнула, что алтайские медики к дальнейшему ухудшению эпидобстановки готовы.

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Как защититься?

Напомним, масочный режим в Алтайском крае пока не вернули. Но Переладова советует не ждать официальных документов и устроить себе личный масочный режим. Кроме масок, эпидемиолог рекомендует соблюдать дистанцию и почаще мыть руки. В общем, меры предосторожности по сравнению с предыдущими волнами не изменились.

Кроме того, специалист советует всем, кто ещё не вакцинировался, поставить прививку. Самый надёжный вариант — двукратная вакцинация с интервалом в 21 день.

Переладова напомнила, что большинство госпитализированных в шестую волну — те, кто-либо вообще не прививался, либо не прошёл ревакцинацию вовремя.

Кстати, недавно о шестой волне COVID-19 в большом интервью для amic.ru рассказал и министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Полный текст беседы читайте здесь.

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